Konut kiralayacaklar ve alacaklar dikkat! Bu ücreti sakın vermeyin
Uzmanlar, satılık veya kiralık konutların gösterilmesi karşılığında tüketicilerden ücret alınmasının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğunu belirterek vatandaşları bu tür taleplere karşı ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Gayrimenkul piyasasında bazı emlak işletmelerinin satılık veya kiralık daireleri gezdirmek için vatandaşlardan 2 bin TL ile 5 bin TL arasında "yer gösterme ücreti" talep etmesi üzerine sektör ve tüketici örgütleri harekete geçti. Mevzuata tamamen aykırı olan bu uygulamaya karşı vatandaşlara kesinlikle ödeme yapmamaları ve durumu belgelendirerek şikayet etmeleri çağrısında bulunuldu.