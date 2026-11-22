EKSİK BİLGİLENDİRME VE HAYALET İLAN UYARISI Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de emlak komisyonculuğu yetkisine sahip kişilerin yalnızca konutun satışı veya kiralanması halinde komisyon adı altında bedel tahsil edebileceğini belirtti. Emlakçıların evi göstermek ve konutla ilgili eksiksiz bilgi vermekle yükümlü olduğunu vurgulayan Küçük, şu ifadeleri kullandı: "Ev satın alacak veya kiralayacak kişinin talep etmesi halinde evi göstermek, gezdirmek ve evle ilgili bilgileri eksiksiz şekilde vermek emlak komisyonculuğunun mesleki sorumluluğudur. Ev gösterme karşılığında ücret talep edilmesi yasal değildir. Tüketiciler bu tür talepleri emlakçıların bağlı olduğu meslek odalarına, kayıtlı olmaları halinde İstanbul Ticaret Odasına (İTO) ve Ticaret Bakanlığına şikayet edebilir." Son dönemde konutlara ilişkin eksik bilgilendirme şikayetlerinde artış yaşandığını kaydeden Küçük, bazı ilanlarda asansörün çalışır durumda olup olmadığına ve binaların kentsel dönüşüme girip girmeyeceğine dair bilgi verilmediğini bildirdi. Küçük ayrıca, bazı emlakçıların satılmış veya kiralanmış konutları hala mevcutmuş gibi göstererek komisyon almaya çalıştığını ve tüketicilerin bu uygulamaları da ilgili mercilere bildirmesi gerektiğini vurguladı.