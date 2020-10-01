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Gündem 1 Ekim, malul-gazi sayılmayan terör mağdurları için milat olsun!
Gündem

1 Ekim, malul-gazi sayılmayan terör mağdurları için milat olsun!

Yaralanma ve uzuv kaybı derecesi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 1953 yılında çıkarmış olduğu 1053 sayılı Nizamname'sinde belirtilen değerlerin altında olması sebebi ile malul-gazi sayılamayan terör mağdurları, 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla birlikte konuyla ilgili bir çalışma başlatılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:56:00 -
1 Ekim, malul-gazi sayılmayan terör mağdurları için milat olsun!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Akit’e konuşan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan, “Bizler bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine karşı gerek sınır içinde gerek sınır dışında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kurşunlara siper olan, yaralanan, uzvunu kaybeden, bağrında hain terör kurşunu ve şarapneli ile yaşayan kahraman vatan evlatlarıyız. 1053 sayılı Nizamname’de belirtilen değerlerin altında olması sebebi ile malul-gazi sayılmıyoruz. Bu durumda bulunan 20 bin kahraman vatan evladı bulunmakta ve bu yara 30 yıldan fazla bir süredir kanamaya devam etmektedir. Yasama yılı başlangıcı olan 1 Ekim'de, TBMM'nin açılmasıyla birlikte konuyla alakalı çalışma bekliyor ve 1 Ekim’in malul-gazi sayılamayan terör mağdurları için milat olmasını istiyoruz” dedi.

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