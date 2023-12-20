  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Eğitim

1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 14:26:00 -
1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları öğrencilerin erişimine açıldı.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.

1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.meb.gov.tr/1-donem-2-yazili-sinavlarina-iliskin-ornek-soru-kitapciklari-yayimlandi/haber/31993/tr

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23