1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları öğrencilerin erişimine açıldı.
Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.
1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.meb.gov.tr/1-donem-2-yazili-sinavlarina-iliskin-ornek-soru-kitapciklari-yayimlandi/haber/31993/tr
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