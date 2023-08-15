1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Ağustos 2023 para piyasaları, döviz kuru son dakika haber: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte fiyatlar

Altın, yatırımcıların Fed’in gelecek yıl ve sonrasında faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini azaltmasıyla tahvil getirilerinin ve doların artmasıyla Mart ayından bu yana en düşük kapanışına yakın seyretti.

15 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ağustos 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

Altın 1.900 dolar desteğini test ediyor!

Altın, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına dair piyasa beklentisinin azalmasıyla yükselen dolar ve tahvil getirilerinin etkisiyle Mart'tan bu yana en düşük kapanış seviyesine yakın seyretti.

Artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar faiz getirisi olmayan değerli metal için olumsuz olduğundan altının Haziran sonunda kısa bir süre için kırdığı ons başına 1.900 dolar eşiğini yeniden test ediyor.

Öte yandan dolar Çin’den gelen bir dizi hayal kırıklığı yaratan ekonomik verilerin ülkenin büyümesiyle ilgili endişeleri artırması sonrası yuanda yaşanan düşüşten de destek görüyor.

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Cansız talebe rağmen Şanghay’daki altının primi Londra’dakinin fiyatına göre artıyor. Yerel yatırımcılar bu eğilimin hükümetin ithalat üzerindeki kısıtlamalarında kaynaklandığını değerlendiriyor.

Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 27,0552 (Alış) - 27,0611 (Satış)

EURO: 29,6067 (Alış) - 29,6234 (Satış)

STERLİN: 34,3248 (Alış) - 34,4969 (Satış)

1 DOLAR = 27,06 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

15 Ağustos Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.654,37

Gram altın satış: 1.654,62

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.770,00

Çeyrek altın satış: 2.803,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.558,00

Yarım altın satış: 5.605,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.082,00

Tam altın satış: 11.159,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.338,00

Cumhuriyet altını satış: 11.508,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.377,00

Ata altın satış: 11.455,00