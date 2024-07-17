1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubay yakalanarak gözaltına alındı!
Ankara'da haklarında yakalama kararı bulunan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü. Haklarında yakalama kararı bulunan ve 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)