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1 aydır vaka görülmemişti... Bilecik'te koronavirüs yeniden ortaya çıktı

10 Mayıs tarihinden itibaren ölümcül koronavirüs görülmeyen Bilecik'te son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi. Yetkililer, vatandaşların rehavete kapıldıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:22:00 -
1 aydır vaka görülmemişti... Bilecik'te koronavirüs yeniden ortaya çıktı

Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi.

Vatandaşlar rehavete kapıldı

Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı. Yetkililer, vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Şehirde çalışmalar devam ediyor

Öte yandan Bilecik Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu alanların yanı sıra birçok mekanda da dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Kurum ve kuruluş binaları, ibadethaneler, okullar, site ve yerleşkeler gibi yoğun alanlar başta olmak üzere bini aşkın noktada birçok kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, şehir merkezindeki banka ATM noktaları, dinlenme ve eğlence alanları gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanları da dezenfekte ediyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca ilaçlama araçları ile park ve bahçeler, otogar ve benzeri büyük alanlarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

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