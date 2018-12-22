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1 aydır sahibi tarafından terk edildiği yerde bekliyor...

Rize'de, yaklaşık 1 ay önce sahibi tarafından yolun kenarına bırakılan köpek, yerinden ayrılmadan sahibini bekliyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:03
1 aydır sahibi tarafından terk edildiği yerde bekliyor...

Bir hevesle hayvan sahiplenip, hevesi kaçtığı veya bakacak gücü kalmadığı için evcil dostunu terk eden iki ayaklılara bir yenisi daha eklendi.

Sahibinin geri dönmesi ümit ediliyor

Rize’nin Ardeşen İlçesi’nden Çamlıhemşin İlçesi’ne giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Köpeği aç kalmaktan kurtaran Kaptan, her gün düzenli olarak köpeğin yemeğini kendi eliyle yedirerek sahibinin biran evvel pişman olup geriye dönmesini ümit ediyor.

"Bunu buraya bırakan nasıl bir insandır?"

 

Köpeğin perişan bir vaziyette olduğunu dile getiren Kaptan köpeğin yağmurda bile yerinden kımıldamadığını ifade etti. Kaptan “Bu köpek 1 ay önce bir araba tarafından bırakıldı buraya. Tam bir aydır buradan hiç ayrılmıyor, sahibini bekliyor. Sadece siyah arabaları görünce peşine gidiyor. 1 aydır yağmurda çamurda bu hayvan burada sahibini bekliyor. Bizde artık mecbur kaldık yemek vermeye. 2 gün kaybolmuştu, yavruları olmuş 4 tane. Onları besliyor. Bu hayvan tamam da bunu bırakan buraya nasıl bir insandır?” şeklinde konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:03
  1. Rize
  2. Mehmet Kaptan
  3. köpek
  4. hayvan sahiplenmek

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