1 aydır kayıp olan çocuk bakın nerede bulundu

Antalya'da yaşayan Yakup A. 9 yaşında evden kaçmaya başladı. Birçok kez bulunarak ailesine teslim edilen Yakup, çok sayıda doktora götürülerek yardım alması sağlandı. Ancak, doktorların yardım edemediği Yakup son olarak 1 ay önce evden kaçtı. Polis ekipleri tarafından 1 aydır aranan Yakup, dün Muratpaşa İlçesi'nde bir internet kafede oyun oynarken bulundu. Çocuk Şube ekiplerince ifadesi alınan genç, ailesine teslim edildi.

"Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor"

Yakup'un babası Serhat A. 9 yaşından bu yana çocuğunun sürekli evden kaçtığını belirterek, "Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor" dedi. Çeşitli doktorlardan bu konuda yardım aldıklarını belirten Serhat A. "Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor. Oğlumun kaçmalarına anlam veremiyoruz. " şeklinde konuştu.