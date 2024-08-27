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Ekonomi 1 ayda nereden nereye! Altında boğa piyasası rüzgarı
Ekonomi

1 ayda nereden nereye! Altında boğa piyasası rüzgarı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 14:42:00 -
1 ayda nereden nereye! Altında boğa piyasası rüzgarı

Gram altın ağustos ayında artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseliş sergiledi. Gram atlın ağustos ayı başından bu yana yüzde 6,55 yükseliş sergiledi.

Gram altın ağustos ayında artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseliş sergiledi. Gram atlın ağustos ayı başından bu yana yüzde 6,55 yükseliş sergiledi.

Gram altın ağustos ayında artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseliş sergiledi. Gram atlın ağustos ayı başından bu yana yüzde 6,55 yükseliş sergiledi.

Altın salı gününe başlarken hafif geriledi. Gram altın yüzde 0,14 geriledi.

Gram altın 2,747 TL

Çeyrek altın 4,522 TL
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Yarım altın 9,072 TL

Cumhuriyet altını 18,588 TL

ONS altın 2,513 dolar

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