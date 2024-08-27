1 ayda nereden nereye! Altında boğa piyasası rüzgarı
Gram altın ağustos ayında artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseliş sergiledi. Gram atlın ağustos ayı başından bu yana yüzde 6,55 yükseliş sergiledi.
Gram altın ağustos ayında artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseliş sergiledi. Gram atlın ağustos ayı başından bu yana yüzde 6,55 yükseliş sergiledi.
Gram altın ağustos ayında artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseliş sergiledi. Gram atlın ağustos ayı başından bu yana yüzde 6,55 yükseliş sergiledi.
Altın salı gününe başlarken hafif geriledi. Gram altın yüzde 0,14 geriledi.
Gram altın 2,747 TL
Çeyrek altın 4,522 TL
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Yarım altın 9,072 TL
Cumhuriyet altını 18,588 TL
ONS altın 2,513 dolar