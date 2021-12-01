1 Aralık korona tablosu | Bugün kaç vaka var?
1 Aralık 2021 koronadan kaç kişi vefat etti? Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşılıyor. Tüm dünya yeni varyantlara karşı panik kaygılı. Bu sebeple güncel vakalar daha yakından takip ediliyor. Peki, bugün kaç vaka var? Korona vaka sayısı güncel
Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar güncel verileri yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
1 Aralık korona tablosu | Bugün kaç vaka var?
1 Aralık Çarşamba günü ülkemizde 355.252 test yapıldı. 22.556 kişinin testi pozitif çıkarken 196 kişi yaşamını yitirdi. 24.113 kişi ise sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosuyla birlikte sosyal medya hesabından “Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın” paylaşımında bulundu.