6 Eylül 2021 Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline de kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple hem aileler hem de öğrenciler ara tatilinin başlayacağı günü, ara tatilinin ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil kaç gün sürüyor?

1. ara tatil ayın kaçında? MEB ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Öğrencilerin gözü kulağı ara tatilde. 1. Ara tatil yani kasım ayı tatili 15 Kasım Pazartesi başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birleştiğinde kasım ayı tatili 9 gün olacak ve öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2021'de yapılacak. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022'de karnelerini alacak.