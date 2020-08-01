1 Ağustos tarihte bugün | 1 Ağustos ne günü? Osman Gazi'nin...
1 Ağustos ne günü? Tarihe kazınmış olayları, doğan ve ölenleri barındıran yazımız, haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama tarihte bugün neler oldu, kimler doğdu ve kimler öldü? 1 Ağustos'ta ne yaşandı? İşte tarihte bugün köşesi ve detayları...
1 Ağustos "Dünya İzci fular günü" ve "Anavatanına Dönenler Günü (Çerkesler)" olarak kutlanıyor.
MÖ 10 - İtalya dışında doğmuş ilk Roma İmparatoru Claudius doğdu.
126 - Roma İmparatoru Pertinax doğdu.
527 - Bizans İmparatoru I. Justinus öldü.
980 - Fars bilim adamı İbni Sina doğdu.
1326 - Osman Bey, Osmanlı'nın kurucusu ve ilk Padişahı hayatını kaybetti.
1520 - Lehistan (Polonya) Kralı II. Zygmunt August doğdu.
1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa’nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.
1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.
1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.
1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.
1626 - Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri Sabetay Sevi doğdu.
1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı
1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.
1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.
1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.
1876 - Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ne kabul edildi.
1893 - Yunanistan Kral I. Aleksandros doğdu.
1894 - Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.
1924 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud doğdu.
1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.
1950 - Türkiye, NATO’ya başvurdu.
1958 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.
1963 - Büyük Britanya, Malta’ya 1964’te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.
1999 - Avrupa’da deli dana krizinden dolayı İngiliz etine konan ambargo kaldırıldı.
2001 - İsrailli bilim adamları embriyondan hareketle, kalp hücrelerini imal etmeyi başardıklarını açıkladılar.
2012 - Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe öldü.
2014 - İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.