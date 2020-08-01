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Tarih

1 Ağustos tarihte bugün | 1 Ağustos ne günü? Osman Gazi'nin...

1 Ağustos ne günü? Tarihe kazınmış olayları, doğan ve ölenleri barındıran yazımız, haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama tarihte bugün neler oldu, kimler doğdu ve kimler öldü? 1 Ağustos'ta ne yaşandı? İşte tarihte bugün köşesi ve detayları...

Yeniakit Publisher
2020-08-01 19:02:00 -
1 Ağustos tarihte bugün | 1 Ağustos ne günü? Osman Gazi'nin...

1 Ağustos "Dünya İzci fular günü" ve "Anavatanına Dönenler Günü (Çerkesler)" olarak kutlanıyor.

MÖ 10 - İtalya dışında doğmuş ilk Roma İmparatoru Claudius doğdu. 

126 - Roma İmparatoru Pertinax doğdu.

527 - Bizans İmparatoru I. Justinus öldü.

980 - Fars bilim adamı İbni Sina doğdu.

1326 - Osman BeyOsmanlı'nın kurucusu ve ilk Padişahı hayatını kaybetti.

1520 - Lehistan (Polonya) Kralı II. Zygmunt August doğdu.

1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa’nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.

1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.

1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.

1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.

1626 - Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri Sabetay Sevi doğdu.

1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı

1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.

1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.

1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.

1876 - Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ne kabul edildi.

1893 - Yunanistan Kral I. Aleksandros doğdu.

1894 - Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.

1924 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud doğdu.

1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.

1950 - Türkiye, NATO’ya başvurdu.

1958 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

1963 - Büyük Britanya, Malta’ya 1964’te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.

1999 - Avrupa’da deli dana krizinden dolayı İngiliz etine konan ambargo kaldırıldı.

2001 - İsrailli bilim adamları embriyondan hareketle, kalp hücrelerini imal etmeyi başardıklarını açıkladılar.

2012 - Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe öldü.

2014 - İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

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