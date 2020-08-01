1 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu. Bakan Koca, hasta sayısında artış eğilimi olan illerimizi açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.'' ifadelerini kullandı.