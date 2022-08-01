1 Ağustos kabine toplantısı kararları
Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında… 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi kararları açıkladığına çevrildi. Peki, kabine toplantısı kararları ne oldu?
Bilindiği gibi kabine toplantıları 14 günlük aralıklarla yapılıyor. 1 Ağustos Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Peki, abine toplantısında hangi kararlar alındı.
1 Ağustos kabine toplantısı kararları
1 Ağustos Pazartesi günü kabine 16.55'te toplandı. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.