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Ekonomi

1 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

Altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Düğün yapacakların sıklıkla araştırdığı gram altın, 443 liradan işlem görüyor. Peki ama bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve reşat altını kaç lira? Kapalıçarşı ziynet eşyaları ve altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:28:00 -
1 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

Altının ons fiyatı bugün 1975 doları görüyor. Dolayısıyla altın fiyatları etkileniyor. Yükselen altın fiyatlarının son durumu, aşağıdaki listede önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yazılmıştır.

GRAM ALTIN

  • 443,00
  • 443,11

22 AYAR ALTIN

  • 408,50
  • 412,50

CUMHURİYET ALTINI 

  • 2.908,60
  • 2.961,50

YARIM ALTIN

  • 1.454,30
  • 1.485,30

ÇEYREK ALTIN

  • 729,50
  • 745,00

REŞAT ALTIN

  • 2.941,07
  • 2.994,45

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 406,21
  • 421,92

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 251,36
  • 291,75

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız..

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