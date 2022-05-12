0,99 konut finansman şartları neler, kime veriliyor? Eşi adına tapu olan İlk Evim Finans paketinden yararlanır mı?

Kabine Toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Beştepe’de gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut finasman paketlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmektir.” ifadelerine yer vermişti.

Eşi adına tapu olan İlk Evim Finans paketinden yararlanır mı?

İlk Evim Finans paketinde de birinci el konutlarda ve evi olmayan vatandaşlar faydalanabilecek. Yani kişi evli ise eşi adına, hatta aynı evde yaşayanlar adına da tapu olmaması gerekiyor. Hisseli tapularda ise hisse toplamı dikkate alınacak. Ayrıca birinci el demek, yapının en fazla 5 yıllık olması, içinin boş olması ve hiç kullanılmamış olması, daha önceki edinme nedeninin satış olmaması ve satıcı olarak geçen kişinin arsa sahibi veya ruhsatta ismi yazan müteahhit ya da firma olması demektir. Bu kriterlere de dikkat edilmeli. İlk evim finans paketinden yararlanacakların bu şartları yerine getirmeleri gerekiyor.