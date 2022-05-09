Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev almak isteyenlere yönelik hazırlanan konut finansmanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, kimler konut finansmanından faydalanabilir?

0,99 konut finansman desteği kim alabilir şartları nedir? Konut finansmanı başvuruları ne zaman hangi banka verecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konut finansmanına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek” dedi.

Konut finansmanı ayrıntılarına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Başvuru şartları, tarihlerine ilişkin detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.