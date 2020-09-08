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İSLAM 08.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:19:00 -
08.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَاِذَا جَٓاءَتِ الطَّٓامَّةُ الْكُبْرٰىۘ   يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰىۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde; O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak;"

 (Naziât Suresi - 34-35)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Arap dilinde “dayanılamayacak kadar ağır ve başka musibetleri bastıracak ölçüde büyük musibet” anlamına gelen tâmme kelimesi burada kıyameti ifade eder. Kıyametin dehşeti insanlara diğer sıkıntıları unutturacak kadar ağır olduğu için ona bu isim verilmiştir (Şevkânî, V, 439).

O gün insanlara dünyada yaptıkları iyilikler de kötülükler de gösterilir, o zaman yapmış oldukları halde unuttuklarını hatırlar ve itiraf ederler. “Cehennem” diye çevirdiğimiz cahîm kelimesi sözlükte “derin çukurda yakılmış büyük ateş” anlamına gelir (İbn Âşûr, XXX, 91). O gün cehennem meydana çıkarılır ve görme kabiliyeti olan herkes onu görür.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir."

(Suyuti, Câmiu’s-Sağir, No: 2336)

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