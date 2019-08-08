08.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

لِيَشْهَدُوا مَنَافِـعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ف۪ٓي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْـبَٓائِسَ الْفَق۪يرَۘ

"Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar.

Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun."

(Hac Suresi, âyet:28) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Sığır; yedi kişi için kurban olur.”

Dedim ki: “Şayet karnından yavrusu çıkarsa?”

“Onunla beraber yavrusunu da kes” dedi.

“Ya topal hayvan ne olacak?” dedim.

Dedi ki: “Kurban edileceği yere gidebiliyorsa kurban olur.”

Dedim ki: “Ya boynuzu kırık hayvan ne olacak?”

“Zararı yok dedi ve biz emrolunduk veya Rasûlullah (s.a.v.), bize emretti ki: Kurban edilecek hayvanların göz ve kulaklarını dikkatle inceleyip alın.”

(Ebû Dâvûd, Dehaya: 5; İbn Mâce, Dehaya: 8)