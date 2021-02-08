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İSLAM 08.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 08:10:00 - 2021-02-08 08:16:50
08.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يُبَصَّرُونَهُمْۜ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِۙ     وَصَاحِبَتِه۪ وَاَخ۪يهِۙ     وَفَص۪يلَتِهِ الَّت۪ي تُـْٔو۪يهِۙ     وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَم۪يعاًۙ ثُمَّ يُنْج۪يهِۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini,   kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini   kurtarsın!"

 (Meâric Suresi - 11)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ameller Pazartesi ve Perşembe günleri Allah´a sunulur.

  Ben, amelim Allah´a sunulurken oruçlu olmayı istiyorum."

 (Tirmizi, Savm 44)

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