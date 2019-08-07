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07.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:26
07.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِۜ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواۜ وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَۙ

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine "Allah’ın adını ansınlar.

"Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır.

"Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin.

"Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"

(Hac Suresi, âyet:34)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

“Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan zayıf, ve cılız hayvanlar kurban edilmez.” 

(Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Edahî: 8)

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:26
  1. 07.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hac 34
  3. kurban olamayacak hayvanlar
  4. özürlü hayvanlar
  5. kurban kesmek

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