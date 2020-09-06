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İSLAM 06.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-06 06:22:00 -
06.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا مِنْ دَٓابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۜ كُلٌّ ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın!

 Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır.."

 (Hûd Suresi - 6)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Allah’ın rızkı tekeffül etmesi “canlıların rızıklarını kazanmak için hiçbir çaba harcamalarına gerek olmayacağı” şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü Allah insanlara akıl ve irade, hayvanlara da içgüdü vermiştir. Öteki canlılar rızıklarını elde etmek için içgüdülerini kullandıkları gibi insanlar da akıl, irade, ruhsal ve fiziksel yeteneklerini kullanmak durumundadırlar.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı.

 Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler.”

(Tirmizî Zühd 33. İbni Mâce, Zühd 14)

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