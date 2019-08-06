06.08.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ "Bildiğiniz şeyleri size veren Allah’a karşı gelmekten sakının." (Şuara Suresi, âyet:132) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜNDEN (Sallehu Aleyhi ve Sellem) "Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Ne o kediyi yedirdi, içirdi ne de salıverdi. Ve kedi açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden cehenneme girdi." (Buhari, Musakat, 9)







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