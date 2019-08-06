06.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...06 Ağustos 2019 Salı 06:17
VAHYİN DİLİNDEN
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ
"Bildiğiniz şeyleri size veren Allah’a karşı gelmekten sakının."
(Şuara Suresi, âyet:132) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallehu Aleyhi ve Sellem)
"Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi.
Ne o kediyi yedirdi, içirdi ne de salıverdi.
Ve kedi açlıktan öldü.
O kadın da bu yüzden cehenneme girdi."
(Buhari, Musakat, 9)
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