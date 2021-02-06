  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 06.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-06 08:27:00 -
06.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَد۪يداًۙ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin,   günahlarınızı bağışlasın.

 Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."

 (Ahzâb Suresi - 70)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kadınlara karşı hayırhah olun (güzel davranın)."

(Buhari, Nikah 79; Müslim, Rada 65; Tirmizi, Talak 12)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Bulu'yu 5 saat alıkoydular
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Bulu'yu 5 saat alıkoydular

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasına yönelik işgal girişimine dair önemli bilgiler ortaya çıktı. Savcılık tarafından yapılan tespitl..
Yatırım yapacaklar dikkat! 'Altından daha değerli' diyerek onu işaret etti
Ekonomi

Yatırım yapacaklar dikkat! 'Altından daha değerli' diyerek onu işaret etti

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken Dr. Artuğ Çetin'den çok çarpıcı bir uyarı geldi. Çetin, altın, gümüş, dolar ve arsanın iler..
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay