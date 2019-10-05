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05.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:22
05.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

" Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır,     aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır.

  Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!

  Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme!

  Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme!

  Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur!

  Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"

 (Bakara Suresi, âyet: 286)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler."

  Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." 

 (Buhârî)


(Karikatür resmi temsilidir.)

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:22
  1. 05.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara Suresi 286
  3. günah yüklenmek
  4. şeytan
  5. allah'ı zikretmek
  6. vesvese

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