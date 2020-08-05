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İSLAM

05.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 05:49:00 -
05.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْـٔاًۜ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır."

(İnfitâr Suresi - 19)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’e yöneltilen bu sorular hesap gününün ne derece önemli ve dehşet verici olduğunu gösterir. O gün hiçbir kimse başkası için bir fayda sağlayamaz, kimse kimseyi koruyamaz; herkes kendisini düşünür ve kendi derdiyle uğraşır. Herhangi bir zararı dokunabilir endişesiyle çoluk çocuğundan ve yakın akrabasından dahi kaçar. Allah izin vermedikçe hiçbir şefaatçi şefaat edemez. O gün iş Allah’a kalmıştır (krş. Mü’min 40/16). O dilediği gibi tasarrufta bulunur, kimseye –dünyada verdiği gibi– tasarruf yetkisi vermez (Şevkânî, V, 459-460

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 571)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

“Şüphesiz ki Allah sizi değerlendirirken sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, fakat O, sizin amellerinize ve kalplerinize bakar.”

(Müslim, Birr, 34)

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