04.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...04 Ekim 2019 Cuma 07:19
VAHYİN DİLİNDEN
اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاًۜ اُو۬لٰٓئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Onlar, dünya hayatını âhirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir;
işte onlar derin bir sapkınlık içindedirler."
(İbrahim Suresi, âyet: 3) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah, altmış yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkânını ortadan kaldırmıştır.”
(Buhârî, Rikak 5)
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