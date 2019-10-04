0553 313 94 23

04.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Ekim 2019 Cuma 07:19
04.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاًۜ اُو۬لٰٓئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Onlar, dünya hayatını âhirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir; 

  işte onlar derin bir sapkınlık içindedirler."

 (İbrahim Suresi, âyet: 3)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Allah, altmış yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkânını ortadan kaldırmıştır.”

 (Buhârî, Rikak 5)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:19
  1. 04.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İbrahim Suresi 3
  3. dünyayı tercih
  4. ahireti tercih
  5. mazeret
  6. altmış yaş
  7. 60 yaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    04.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 04.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    3. Kalsiyum eksikliği nelere yol açar?
    4. Deprem sonrası uzmanlardan korkutan..
    5. Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın..
    6. Tansiyon düştüğünde ilk olarak ne..
    7. Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    8. Trabzonspor Basel'i son anda elinden..
    9. Gece acıkınca ne yenir? İşte, masum..
    10. UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç!..
    11. UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!..
    12. ABD'ye zor soru: Türkiye Fırat'ın..
    13. Yarın 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da..
    14. Müthiş buluşma: Ay ve Yıldız bir kez..
    15. Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?..
    16. Haşhaşlı revani nasıl yapılır?..
    17. Sefer görev emri nedir? E devlet sefer..
    18. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    19. Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?..
    20. Avcılar'da yarın için 2 okula tatil..
    21. İlk ara tatil ne zaman başlayacak?..
    22. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu..
    23. Savant sendromu nedir? Savant sendromu..
    24. MSB Muvazzaf subay alımı şartları..
    25. Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli..
    26. İncirli sütün faydaları nelerdir?..
    27. Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş..
    28. Bakan Akar, Esper ile görüştü! ABD'ye..
    29. POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru..
    30. Çok gelen elektrik faturasına ne..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Paris saldırısı sonrası Fransa'dan Türkiye kararı!
    Paris saldırısı sonrası Fransa'dan Türkiye kararı!
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
    Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
    Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil oldu
    Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil oldu