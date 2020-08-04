04.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۜ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِۜ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۘ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın.
Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı?
O’ndan başka tanrı yoktur.
Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz?"
(Fâtır Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünya için) çalış, yarın öleceğini zanneden kişinin korkması gibi (günahlardan) kork."
(Münavi, Feyzü’l-Kadir, II/12; Kenzü’l-Ummal, III/40, hn: 5379)