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04.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Ağustos 2019 Pazar 08:35
04.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَـهُٓ اِلَّا هُوَۚ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَٓادَّ لِفَضْلِه۪ۜ يُص۪يبُ بِه۪ مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ۜ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ

"Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur.

 O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur.

 Bunu kullarından dilediğine nasip eder.

 Bağışlayan ve esirgeyen O’dur."

(Yunus Suresi, âyet:107)          (Meal kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

"Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır." 

 (Müsned, II/492)

 

 

 
 

 

 
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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:35
  1. 04.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Yunus107
  3. anarşi
  4. terör
  5. kargaşa ve fitne

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