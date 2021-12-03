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İSLAM 03.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-12-03 07:42:00 -
03.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمٖينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاًۚ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün sûra üfürülür ve günahkârları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız."

 (Tâhâ Suresi - 102)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan, aralarında (işlenecek küçük)   günahlara kefârettir.” 

(Müslim, Tahâret 16)

AÇIKLAMASI:

Bu hadiste (ve benzeri rivayetlerde) farz ibadetlerin, günahlardan arınma vesilesi oldukları müjdelenmektedir. Beş vakit namazın her biri bir önceki ile arasındaki günahların, cuma namazı bir önceki cuma ile arasındaki günahların, ramazan orucu da bir önceki ramazan ile arasındaki günahların bağışlanmasına sebeptir. Tabiî büyük günahlardan sakınmak şartıyla.. Bu demektir ki, ibadetler günahları dezenfekte etmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de de “Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi bir şerefli yere yerleştiririz” [Nisâ sûresi (4), 31] buyurulmuştur.

İbadetlerin böylesine bir hayır ve iyilik yolu olduğu unutulmamalı ve onları sürekli işlemek suretiyle devamlı pırıl pırıl olmaya ve öyle kalmaya gayret edilmelidir.

Geçen birkaç hadiste sayılanların tamamı, hatalara kefâret olacak nitelikteki iyilik ve hayırlardır. Bir anlamda hataların affı için her türlü tedbir alınmış ve kolaylıklar gösterilmiştir. İbadet ve tâatında devamlı olan mü’min, bu ibadetleri sayesinde büyük bir ihtimalle hatalarından kurtulma imkânını bulacaktır. Kefâret olacak hata kalmamışsa, bu yapılanlar birer iyilik olarak kaydedilir.

  • Hadisten Çıkarmamız Gereken Dersler
  1. Büyük günahlardan uzak durmak lâzımdır.
  2. İbadetler, küçük günahlara kefârettir.
  3. Namazlı niyazlı müslümanlar, günahlarından arınma bahtiyarlığına sahiptirler.

Kaynak: Riyazüs Salihin

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SADIK

Her günah, Allah(C.C.) isyandır. İsyanı, kimse küçük görmemelidir.
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