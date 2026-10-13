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Herkes ters köşe olacak! A Milli Takım'ın başına sürpriz isim

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Herkes ters köşe olacak! A Milli Takım'ın başına sürpriz isim

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yeni bir yapılanmaya giderek 'Futbol Direktörü' getirebileceği iddia edildi. Hacıosmanoğlu'nun kafasındaki ismin Şenol Güneş olduğu aktarıldı.

#1
Foto - Herkes ters köşe olacak! A Milli Takım'ın başına sürpriz isim

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin resmen sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmadı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, farklı bir yapılanmaya giderek 'Futbol Direktörü' getirebileceği iddia edildi.

#2
Foto - Herkes ters köşe olacak! A Milli Takım'ın başına sürpriz isim

NTV Muhabiri Gürkan Ak'ın aktardığı haber şu şekilde: "Burada sadece teknik direktör değil futbol yapılanmasının geçmişte gördüğümüz sisteme dönme ihtimali var. Nedir bu? Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı süreç vardı. Yine benzer bir yapılanma bu kez Şenol Güneş ismiyle yapılabilir.

#3
Foto - Herkes ters köşe olacak! A Milli Takım'ın başına sürpriz isim

Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin çünkü sıradaki maçlar kasım ayında. Şenol Güneş buna nasıl yaklaşır bilemiyoruz. Resmi tekliflerin gitmediğini tekrar belirtelim ama zaten İbrahim Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş'i çok yakından takınıyor. Aslında Haziran 2026'da da böyle bir düşüncesi vardı TFF'nin. O yapılanmayı şimdi devreye sokabilirler."

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Yorumlar

Zekeriya ünver

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