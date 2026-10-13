Herkes ters köşe olacak! A Milli Takım'ın başına sürpriz isim

Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin çünkü sıradaki maçlar kasım ayında. Şenol Güneş buna nasıl yaklaşır bilemiyoruz. Resmi tekliflerin gitmediğini tekrar belirtelim ama zaten İbrahim Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş'i çok yakından takınıyor. Aslında Haziran 2026'da da böyle bir düşüncesi vardı TFF'nin. O yapılanmayı şimdi devreye sokabilirler."