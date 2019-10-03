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03.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Ekim 2019 Perşembe 07:18
03.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsânî arzulara uyan bir nesil geldi.

  Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır."

 (Meryem Suresi, âyet: 59)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

“Azgınlıklarının cezası” diye tercüme ettiğimiz gayy kelimesi sözlükte, “kötü, yaramaz, azgın ve sapmış” anlamlarında kullanılmaktadır, biz “azgınlıklarının cezası” şeklindeki mecaz anlamını tercih ettik. Gayy kelimesinin Cehennemdeki bir vadinin ismi olduğu rivayeti de vardır (İbn Kesîr, V, 240).

 Şekli farklı da olsa namaz bütün peygamberlere ve ümmetlerine farz kılınmıştır. Çünkü namaz kulu Allah’a yaklaştıran, O’nunla irtibatını en mükemmel bir şekilde sağlayan ve kulu kötülüklerden koruyan önemli bir ibadettir.

Peygamberler bu ibadeti eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret etmişler ve başkalarına da bu şekilde yapmalarını tavsiye etmişlerdir. Ancak eski peygamberlerden sonra gelenler namazı ya hiç kılmamışlar veya onun edasında yerine getirilmesi gereken hususlara dikkat etmemişlerdir.

Allah ile aralarındaki bu temel bağı koparmalarının veya zayıflatmalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak nefsanî arzuları kendilerine hâkim olmaya başlamış; Allah’ın emirlerinin yerine kendi arzu ve isteklerine uymayı tercih etmişlerdir. Âyet, bunların yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını, cezalarını mutlaka çekeceklerini ifade etmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 609

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Dünya mü'minin zindanı, kâfirin de cennetidir.”     (Müslim)

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 07:18
  1. 03.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Meryem 59
  3. dünya
  4. Kafir
  5. mü'min

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