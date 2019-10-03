03.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...03 Ekim 2019 Perşembe 07:18
VAHYİN DİLİNDEN
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّۙ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsânî arzulara uyan bir nesil geldi.
Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır."
(Meryem Suresi, âyet: 59) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
“Azgınlıklarının cezası” diye tercüme ettiğimiz gayy kelimesi sözlükte, “kötü, yaramaz, azgın ve sapmış” anlamlarında kullanılmaktadır, biz “azgınlıklarının cezası” şeklindeki mecaz anlamını tercih ettik. Gayy kelimesinin Cehennemdeki bir vadinin ismi olduğu rivayeti de vardır (İbn Kesîr, V, 240).
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 609
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Dünya mü'minin zindanı, kâfirin de cennetidir.” (Müslim)
YORUM YAZ