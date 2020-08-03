03.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَمَا لِيَ لَٓا اَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah’a kulluk etmeyeyim ki?"
(Yasin Suresi - 22) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kişinin karnını doyuruncaya kadar şu ölü hayvandan (leşten) yemesi, elbette bir Müslümanın (gıybetini yaparak) etini yemesinden daha hayırlıdır."
(et-Tergib ve't-Terhib, III/509)