02.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَۚ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



“Elinizde nimet olarak ne varsa Allah’tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O’na yalvarırsınız.”

(Nahl Suresi - 53) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Sadece yaratıcı olduğundan dolayı değil, aynı zamanda nimet sahibi olduğu, hayatın devamı hususunda gerekli olan imkânları, bu arada insanların yiyip içtiği, servet kabul edip sevinç duyduğu nimetleri, sağlık ve âfiyeti ihsan ettiği için, bütün bunları verenin başkası değil yalnız O olduğu, başlarına bir sıkıntı gelince O’na yöneldikleri, yönelmeleri gerektiği için de O’nu rab olarak bilip O’na itaat etmeleri gerekir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 406

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kul hastalanır veya yolculuğa çıkarsa (bu sebeple yapamadığı amellerin karşılığı), daha önce mukîm / evinde iken, sağlam olduğu zamanlarda yaptığı amellerinden ötürü aldığı ücretin aynısı kendisine yazılır.”

(Ahmed b. Hanbel, IV/410, 418; Buharî, Cihad, 134)