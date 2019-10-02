02.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...02 Ekim 2019 Çarşamba 07:19
VAHYİN DİLİNDEN
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي نُفُوسِكُمْۜ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُوراً
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir.
Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır."
(İsra Suresi, âyet:25) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Kim bir topluluğun konuşmalarını gizli dinlemeye çalışırsa, kıyamette iki kulağına kurşun dökülür.”
(Buhâri)
YORUM YAZ