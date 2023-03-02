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İSLAM 02 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-02 06:53:00 -
02 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ شَرَّ الدَّوَٓابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذٖينَ لَا يَعْقِلُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır."

 (Enfâl Suresi - 22)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnsan dışında, yeryüzünde hareket eden, dolaşan canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve akılsız olanlarıdır. Gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği gerçekler üzerinde akıl yormayan, yeterince düşünüp doğru kararlar ve davranışlar için bunlardan yararlanmayan kimselerin, özellikle müşrikler ile münafıkların durumu sağır, dilsiz ve akılsız olan hayvanların durumuna benzetilmiştir. Çünkü duyu organları ve aklı olmayanlarla bunlara sahip bulundukları halde amaca uygun bir şekilde kullanmayanlar arasında, elde edilen sonuç bakımından fark yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 678-679


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ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kabirleri ziyaret size dünyada kanaatkar olmayı telkin eder, âhireti hatırlatır."

(İbn-i Mace, Cenâiz 47)


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