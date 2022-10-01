01.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدٖيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبٖيدِۚ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Bu, ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır.

Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir."

(Âl-i İmrân Suresi - 182) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyette yüce Allah’ın âhirette yahudilere vereceği bu cezanın bir haksızlık ve adaletsizlik olmadığını, bunun sırf onların kendi elleriyle yaptıkları işler, dilleriyle söyledikleri sözler ve kalplerindeki inanç bozukluğu sebebiyle gerçekleşeceği ifade buyurulmuştur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 726-727



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



خَيْرُ الأَصحاب عِنْدَ اللَّهِ تعالى خَيْرُهُمْ لصـاحِبِهِ ، وخَيْرُ الجيران عِنْدَ اللَّه تعالى خيْرُهُمْ لجارِهِ

“Allah Teâlâ’ya göre arkadaşların hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teâlâ’ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır.”

(Tirmizî, Birr 28)

GÜNÜN SÖZÜ:





