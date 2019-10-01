01.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...01 Ekim 2019 Salı 07:15
VAHYİN DİLİNDEN
اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسٰيهُمْ ذِ كْرَ اللّٰهِۜ اُو۬لٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِۜ اَلَٓا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur.
İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır.
İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır!"
(Mücadele Suresi, âyet:19) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Bir nasihatçi olarak ölüm yeter.”
(Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, Nr. 8331)
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