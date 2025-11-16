0 KM otodaki satış rekorları 2. Eli dalgalandırıyor

2025 yılı Ekim ayı 0 km binek ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ekim ayına göre %19,40 artarak 116.149 adet oldu. Geçen aya göre ise %5,3 arttı. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %10,20 oranında artarak 1.043.796 adet olarak gerçekleşti. 2025 Mart ayından bu yana her ay tüm zamanların aylık rekorlarını yenileyerek gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışları yıl sonunda 1,4 milyon seviyelerine ulaşacağının işaretini verdi.

0 km’de cazip kampanyalarla ulaşılan rekor satışlar ikinci el satışlarında olumsuz bir etki yaratıyor. 15 yaşa ve 350.000 km’ye kadar olan 2. El Oto pazarında, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ve ulaşılabilir araçlara yönelmesiyle, segment bazında ve özellikle ticari araçlarda hareketlilik görülmesine karşın, Eylül ayına göre satışlar %8 geriledi. Ayrıca bu yıl ilk defa, geçen yıl ile aylık bazda karşılaştırmalara göre Ekim ayında %17 gerileme yaşandı. Bu gerilemenin, 2024 Ekim ayındaki altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı servet etkisiyle araç alımına yönelimle gerçekleşen yüksek adetteki satışlardan kaynaklandığı yorumlanmaktadır. Diğer taraftan, ikinci elde satıcı kar marjlarının azalmasının satış fiyat esnekliğine alan bırakmaması da alıcıların 0 km otoya yönelmesine sebep oldu.

Mevsimsel olarak turizm sezonu sonunda kiralama şirketlerinin ikinci el pazarına araç arzını arttırmalarına rağmen, 0 km pazarındaki kampanyalar alıcıların tercihlerinde daha etkili oldu.

Rapordaki verilere göre;

2025 Yılı Ekim Ayında Satışlar Yavaşladı, İkinci El Satışları Dalgalı Seyirle Yükseliyor!

Eylül ayında toparlanma eğilimi gösteren ikinci el araç satışları, Ekim’de yeniden düşüşe geçti. Satış adetleri %8 oranında gerileyerek 344.704 adede indi.

2025 yılı her ne kadar geçtiğimiz yılın %9 üzerinde seyretmeye devam etse de Ekim ayında 9 aydan sonra ilk defa 2024 yılının aynı dönemine göre, %17’lik bir düşüş kaydedildi.

Ekim Ayında Satış Hızı Korundu, Stok Gün Sayısı Yılın En Düşük Seviyesine İndi!

2025 Ekim ayında ikinci el araçların stokta kalma süresi bir önceki aya göre hafif gerileyerek yılın en düşük seviyesine ulaştı. Pazar genelinde araçların elde tutulma süresi 43 günden 42 güne indi.

Binek araçlarda ortalama satış süresi 43 günden 42 güne, ticari araçlarda ise 44 günden 41 güne düştü.

Ekim’de Hafif Ticari Araç Satışları Geçen Yılın Altında Kaldı!

2025 Ekim ayında ikinci el hafif ticari araç satışları 52.760 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ve Eylül aylarında %11 ve %9’luk artışlarla ivme kazanan satışlar, Ekim ayında mevsimsel yavaşlamaya rağmen güçlü bir seviyede kaldı. Üç aylık dönemde 165 bin adedi aşan toplam satış, hafif ticari segmentte yılın son çeyreğine dengeli bir giriş yapıldığını gösteriyor.

Elektrikli Araç Satışları Ekim’de Hafif Geriledi, Talep Gücünü Korudu!

2025 Ekim ayında ikinci el elektrikli araç satışları 5.081 adet olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre %8 oranında düşüş yaşansa da, satışlar yılın ortalamasının üzerinde kaldı.

Temmuz’daki 6.202 adetlik rekorun ardından pazarın daha dengeli bir seviyeye yerleştiği görülüyor. Ağustos ve Eylül’deki toparlanma trendinin ardından Ekim ayında hafif yavaşlama yaşansa da, elektrikli araç talebi hala güçlü seyrini sürdürüyor.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.