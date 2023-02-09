0-2 yaş arası çocuğu olanlar dikkat diyerek duyurdu: Bakanlık yardım için alınan kararı açıkladı!

Çoklu Doğum Programı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu girişime verilen isim. Dar gelirli aileler çocuk sahibi olduklarında, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen 0-2 yaş arası bebeklerin beslenme ve kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla Çoklu Doğum Programı adıyla bir kampanya oluşturdu.

Özellikle düşük gelir grubunu yakından ilgilendiren haberde 0-2 yaş arası çocuk sahibi olanlara 400 TL karşılıksız nakit para verileceği duyurusu yapıldı. Maddi açıdan zor durumda olan kişiler için Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı bu kampanyaya katılmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor?

Katılım Şartları

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Çoklu Doğum Programı, 0-2 yaş arası çocuğu olan ailelere mali destek sağlamayı amaçlıyor. Programdan yararlanabilmek için, hanenin gelirinin asgari ücretin üçte birine eşit olması gerekiyor. Şu anda asgari ücret 8500 TL, yani hanedeki kişi başına düşen gelir 8500 TL'nin 3'e bölünmesiyle elde ediliyor. Örneğin, bir kişinin asgari ücret kazandığı 3 kişilik bir aile programa hak kazanabilir, ancak her iki ebeveyni de asgari ücret kazanan 3 kişilik bir aile programa hak kazanamaz. Karar' göre: Anne veya babanın yasal temsilcisinin Türk kimlik kartına sahip olması ve hanede yaşayan herkes için de bir gelir belgesi sunması gerekiyor.

Programa Uygun Bulunulduğunda;

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çoklu Doğum Programı'na başvurusu onaylanan ailelere iki ayda bir banka hesaplarına yatırılmak üzere 400 TL maddi destek sağlanacak. Bu destek, ailelerin küçük çocuklarının bez ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Aylık nakit desteği 200 TL'ye denk gelen program, çocuklar 2 yaşına gelene kadar devam edecek.