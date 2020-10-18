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Aktüel Yemen'deki Husiler: "Tüm esirler için takas yapmaya hazırız"
Aktüel

Yemen'deki Husiler: "Tüm esirler için takas yapmaya hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:13:10 -
Yemen'deki Husiler: "Tüm esirler için takas yapmaya hazırız"

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet ile yaptıkları anlaşma kapsamında alıkoydukları kişilerin tamamı için "esir değişimi" yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin destekleyici ve iyimser uluslararası tavırları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Yabancı uyruklu kişiler ve (Yemen Eski Savunma Bakanı) Mahmud es-Subeyhi dahil tüm esirler için takas yapmaya hazırız." ifadesini kullanan Husi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hapishanelerdeki tutuklulara "işkence" konusunda bağımsız bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında yapılan esir değişimi anlaşması kapsamında 15-16 Ekim'de 1061 kişi serbest bırakılmıştı.

- Esir takası anlaşması

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

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