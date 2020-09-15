Yemen'de savaşın taraflarına ateşkes taslağı gönderen BM'den "barışı seçin" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen hafta ateşkes taslağı gönderdiğini belirttiği taraflara, müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve barışı seçip, savaş son verilmesi çağrısında bulundu.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Geçen hafta Yemen hükümeti ve Husilere ateşkes konusunda ''ortak beyan'' taslağı gönderdiğini söyleyen Griffiths, ''Şimdi tarafların müzakereleri ve ortak beyanı karara bağlama zamanı. Benim çağrım basit; barışı seçin, savaşı bitirin.'' dedi.

Yemen'in Marib kentinde durumun giderek endişe verici bir hal aldığına da dikkati çeken Griffiths, çatışmalar nedeniyle can kayıplarının arttığını ve ülke içinde yerinden edilerek Marib'e sığınan 1 milyon kişinin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

Griffiths, Marib'de askeri dinamiklerin değişmesinin savaşın dinamiklerini ve kapsayıcı siyasi süreci etkileyeceği uyarısında da bulundu.

- ''Yemen'de her 4 sivilden biri artık kendi evinde ölüyor''

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımıcı Mark Lowcock ise Yemen'de kıtlık riskinin tekrar baş gösterdiği uyarısı yaptı ve insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Çatışmaların artmasıyla sivil ölümlerinin de tekrar artmaya başladığına dikkati çeken Lowcock, ''Yemen'de her 4 sivilden biri artık kendi evinde ölüyor ya da yaralanıyor. '' dedi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



