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Yemen'de Kovid-19'dan ölen doktor sayısı 32'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:52:48 -
Yemen'de Kovid-19'dan ölen doktor sayısı 32'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Doktorlar ve Eczacılar Sendikası, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölen doktor sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan doktor Muhammed Ahmed Seyf'in bugün ülkenin güneyindeki Taiz ilinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Doktor Seyf'in ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölen doktor sayısının 32'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, diğer sağlık çalışanları arasında virüs kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısıyla ilgili bilgiye ise yer verilmedi.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130'a yükselirken, 560 da vaka bulunuyor. Bu rakamlar, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.

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