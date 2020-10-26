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Aktüel Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmada 15 milis öldü
Aktüel

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmada 15 milis öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:15:21 -
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmada 15 milis öldü

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 15 milisin öldüğü belirtildi.

İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husiler ile hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında çıkan çatışmalarda 15 milis öldü.

Milislerin başkent Sana'da defnedildiği aktarılan haberde çatışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'in farklı bölgelerinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ağustos ayının başından bu yana şiddetlendi. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı çatışmalar nedeniyle pek çok sivil de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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