Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 296, Fas'ta 220, Filistin'de 6'ya yükselirken, Lübnan ve Ürdün'de de vaka sayısı arttı.



Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişide virüs tespit edildiği ve 15 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 296'ya, vaka sayısının 1103'e, iyileşen sayısının da 417'ye yükseldiği aktarıldı.

Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

- Fas



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 244 kişide virüs tespit edildiği, 67 kişinin iyileştiği bildirildi.



Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 220'ye, vaka sayısının 11 bin 877'ye, iyileşen sayısının 8 bin 723'e yükseldiği belirtildi.

- Filistin



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin Kovid-19'dan öldüğü, 258 kişide de virüs tespit edildiği aktarıldı.

Böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 6'ya, vaka sayısının 2 bin 53'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 620 olduğu belirtildi.

- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 1719'a yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada, Kovid-19'dan şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1153 kişinin de iyileştiği belirtildi.

- Ürdün



Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha virüs tespit edildiği, 11 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.



Böylece vaka sayısının 1111'e, iyileşen sayısının ise 841'e çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 9 olduğu belirtildi.