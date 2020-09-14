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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler ve okullar süreli şekilde yeniden kapanıyor
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler ve okullar süreli şekilde yeniden kapanıyor

Hükümetin, salgın vakalarındaki artış nedeniyle aldığı önlemler perşembe gününden itibaren iki hafta süreyle uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 22:20:26 -
Ürdün'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler ve okullar süreli şekilde yeniden kapanıyor

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla mücadele kapsamında geçici süre yeniden eğitime ve camilerde toplu ibadete ara verilmesi yönünde karar aldı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Eğitim ve Öğretim Bakanı Teysir en-Nuaymi, Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile ve Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenledikleri ortak basın toplantısında hükümetin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı bir dizi kararı duyurdu.

Adayile, salgın vakalarındaki artışa binaen alınan, eğitim, toplu alanlar ve ibadet yerlerindeki uygulamaları kapsayan kararların, perşembe gününden itibaren iki hafta boyunca uygulanacağını belirtti.

Kararlar kapsamında askeri ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okullar başta olmak üzere özel ve hükümet okullarında yüz yüze eğitime ara verileceğini söyleyen Adayile, bu durumdan bazı sınıfların muaf olacağını aktardı.

Adayile, ayrıca karar kapsamında ülkenin tamamındaki tüm halk pazarlarının, kahvehanelerin ve lokantaların kapatılacağını dile getirdi.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Nuaymi, birinci sınıf ve lise öğrencileri hariç eğitimin uzaktan devam edeceğini ifade etti.

Vakıflar Bakanı Halayile ise ülkedeki tüm camilerin yeniden ibadete kapatılacağını belirtti.

- Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 214 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Cabir de ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 214 kişide virüs tespit edildiğini söyledi.

Son verilerle ülkede salgından vefat edenlerin sayısının 26'ya, vakaların sayısının ise 3 bin 528'e yükseldiğini belirten Cabir, tedavilerinin ardından 2 bin 255 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayının ortalarında uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınan Ürdün'de salgının ülkedeki yayılma durumu göz önüne alınarak okullarda eğitime eylülde başlanacağı duyurulmuştu.

Ülkede ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında 2,5 aydır kapalı olan camiler ve kiliseler haziran ayının ilk haftası ibadete açılmıştı.

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