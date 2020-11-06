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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:45:13 -
Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 67 artarak 1136'ya yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 5 bin 384 yeni vaka tespit edildiği ve 170 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 101 bin 248, can kaybının 1136, iyileşen sayısının da 9 bin 78 olduğu kaydedildi.

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