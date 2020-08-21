  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün, Mısır ve Irak gelecek hafta üçlü zirve düzenleyecek
Aktüel

Ürdün, Mısır ve Irak gelecek hafta üçlü zirve düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:47:05 -
Ürdün, Mısır ve Irak gelecek hafta üçlü zirve düzenleyecek

AMMAN (AA) - Ürdün, Mısır ve Irak'ın, bölgesel sorunları görüşmek için gelecek hafta üçlü zirve düzenleyeceği belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'da gerçekleştirilecek zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi katılacak.

Zirvede bölgesel meselelerin yanı sıra Ürdün, Mısır ve Irak arasında ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı kaydedildi.

Zirvenin hangi tarihte yapılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mart 2019'da, üçlü zirve gerçekleştirmişti.

Üç lider, üzerinde fikir birliğine varılan konuların koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilebilmesi için atılan adımların takibi hedefiyle belirli aralıklarla bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı