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Aktüel

Umman'dan, İsrail-BAE arasındaki "normalleşme anlaşmasına" destek

- Umman, Mısır ve Bahreyn'den sonra bu anlaşmayı destekleyen üçüncü Arap ülkesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:32:15 -
Umman'dan, İsrail-BAE arasındaki "normalleşme anlaşmasına" destek

MUSKAT (AA) - Umman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına destek verdi.

Dışişleri Bakanlığının, Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan yazılı açıklamasında, "Sultanlık, ABD-İsrail ve BAE arasındaki tarihi ortak bildiri çerçevesinde, İsrail ile ilişkileri konusundaki BAE'nin kararını destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, "Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaştırmasının yanı sıra bölge halklarının güvenlik ve istikrarına katkı sunması" temennisinde bulunuldu.

Umman, Mısır ve Bahreyn'den sonra İsrail-BAE arasında yapılan anlaşmaya destek veren üçüncü Arap ülkesi oldu.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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