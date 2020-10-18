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Aktüel Umman, Libya, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman, Libya, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:07:51 -
Umman, Libya, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 30, Libya'da 26, Bahreyn'de 2 ve Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte, Kovid-19'a yakalanan 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1101'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1657 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayısının 109 bin 953, sağlığına kavuşanların sayısının da 95 bin 624 olduğu aktarıldı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte salgın nedeniyle 26 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 725'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 945 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 48 bin 790'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 889'a ulaştığı kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde salgından ölenlerin sayısı 295'e yükseldi.

Enfekte ve iyileşen hasta sayısına ilişkin yeni bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, vaka sayısının 77 bin 571, iyileşen sayısının 73 bin 841 olduğu aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 204 yeni vakaya rastlandığı, 188 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilere göre virüs kaynaklı can kaybının 224'e vaka sayısının da 129 bin 431'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 126 bin 406'ya ulaştığı bilgisine yer verildi.

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